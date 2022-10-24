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Доминик Гашек обвинил НХЛ в затягивании конфликта на Украине

Доминик Гашек обвинил НХЛ в затягивании конфликта на Украине
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Чешский голкипер Доминик Гашек заявил, что ситуация на Украине затягивается благодаря лигам, которые в той или иной степени не отстранили российских спортсменов от соревнований.

«Допинг — другое дело (Гашека спросили про ситуацию с допингом в России. — Прим. «Чемпионата»). Я ни в коем случае не преуменьшаю, я просто не связываю это с рекламой военной операции, которая благодаря многим лигам в мире (например, Национальной хоккейной лиге, Женской теннисной ассоциации, Мужскому теннисному туру) затягивается», — написал Гашек в «Твиттере».

Напомним, ранее Гашек заявил, что участие российских спортсменов в международных соревнованиях — это «огромная реклама специальной военной операции».

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