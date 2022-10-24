Каменский — о Светлове: он работает 24 часа в сутки, попробует вытащить «Сочи»

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский прокомментировал назначение Сергея Светлова на пост главного тренера ХК «Сочи».

«Опытный тренер. Знает хоккей, разбирается в нём. Я думаю, что попробует вытащить команду на другой уровень, и хочу пожелать ему удачи. Светлов эффективен в работе с молодёжью. Он вообще хорошо работает, я знаю его. Целиком отдаётся своей работе, любит её и работает 24 часа в сутки. И как игроку, и как тренеру ему есть чем поделиться. Я думаю, хороший выбор для «Сочи»,» — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

Напомним, сегодня Андрея Назарова отправили в отставку с поста главного тренера ХК «Сочи». Его место занял Сергей Светлов.