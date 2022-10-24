Гол Дыняка в ворота «Металлурга» был отменен из-за помехи вратарю

В эти минуты в Магнитогорске проходит матч в рамках регулярного сезона КХЛ. «Металлург» принимает на своём льду «Ак Барс». Идёт третий период, счёт 2:1 в пользу хозяев.

На 10-й минуте третьего периода форвард казанцев Никита Дыняк забросил шайбу в ворота «магнитки», однако после видеопросмотра судьи отменили взятие ворот из-за помехи вратарю.

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Дыняк в текущем сезоне провёл за «Ак Барс» 18 игр, в которых забросил три шайбы и отдал две результативные передачи при показателе полезности «+1».

«Металлург» после 21 игры набрал 31 очко и занимает первую строчку в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» с 22 очками занимает шестую строчку в таблице Востока после 20 сыгранных матчей.