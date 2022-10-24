«Ак Барс» проиграл 8 из последних 9 матчей, следующая игра — с «Салаватом Юлаевым»

В Магнитогорске завершился матч в рамках регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. «Металлург» принимал на своём льду «Ак Барс». Победу со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) одержали хозяева.
Для казанцев это поражение стало восьмым в девяти последних матчах. Отметим, что следующая игра — очередной матч в рамках «зелёного дерби» с «Салаватом Юлаевым» (26 октября).
После сегодняшнего поражения «Ак Барс» с 22 очками после 21 игры занимает шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имею в своём активе девять побед при 12 поражениях.
Магнитогорский «Металлург» после победы продолжает возглавлять турнирную таблицу Востока, после 22 игр набрав 33 очка. У «магнитки» 15 побед при семи поражениях. Следующий матч «Металлург» проведёт дома с «Автомобилистом» 26 октября.
- 24 октября 2022
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