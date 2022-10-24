НХЛ изучает вопрос о проведении матчей в Австралии

Национальная хоккейная лига изучает вопрос о проведении матчей в Австралии, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.
«В течение следующих двух недель НХЛ проведёт опрос в Австралии. Сейчас нельзя ничего утверждать, но я считаю, что лига хочет провести там пару игр», — говорится в статье на сайте Sportsnet.ca
При положительном решении, матчи в Австралии могут состояться в начале 2023 или 2024 года.
В 2022 году «Нэшвилл» и «Сан-Хосе» проводили матчи в Швейцарии, Германии и Чехии. Регулярный сезон НХЛ был открыт матчами в Праге 7 и 8 октября 2022 года. Также в ноябре запланированы вынесенные игры «Колорадо» и «Коламбуса» в Финляндии.
В лиге играет единственный австралийский хоккеист – это нападающий «Сент-Луиса» Нэтан Уокер, который родился в Уэльсе, но вырос в Сиднее.
- 24 октября 2022
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