«Выходим, как на последний бой». Знарок – об очередном поражении «Ак Барса»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал поражение в матче с «Металлургом» (1:2). Это поражение стало для клуба восьмым в последних девяти матчах.

«Конечно, мы учли все нюансы при подготовке к матчу. Считаю, мы хорошо подготовились к игре. Выход Воронкова взбодрил команду, хороший нападающий таранного типа. Молодой защитник Евсеев много играл? Он заслужил моё доверие. Согласен, что на последние матчи мы выходим, как на последний бой. Есть усталость у ребят, стараемся их подготовить», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Следующая игра «Ак Барса» — матч в рамках «зелёного дерби» с «Салаватом Юлаевым» (26 октября). Следующий матч «Металлург» проведёт дома с «Автомобилистом» также 26 октября.