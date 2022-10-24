«Выходим, как на последний бой». Знарок – об очередном поражении «Ак Барса»
Поделиться
Главный тренер казанского «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал поражение в матче с «Металлургом» (1:2). Это поражение стало для клуба восьмым в последних девяти матчах.
«Конечно, мы учли все нюансы при подготовке к матчу. Считаю, мы хорошо подготовились к игре. Выход Воронкова взбодрил команду, хороший нападающий таранного типа. Молодой защитник Евсеев много играл? Он заслужил моё доверие. Согласен, что на последние матчи мы выходим, как на последний бой. Есть усталость у ребят, стараемся их подготовить», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Следующая игра «Ак Барса» — матч в рамках «зелёного дерби» с «Салаватом Юлаевым» (26 октября). Следующий матч «Металлург» проведёт дома с «Автомобилистом» также 26 октября.
Комментарии
- 24 октября 2022
-
19:49
-
19:43
-
19:39
-
19:26
-
19:19
-
19:14
-
19:01
-
18:49
-
18:39
-
18:14
-
18:01
-
17:23
-
17:19
-
16:25
-
16:13
-
15:46
-
15:30
-
15:20
-
15:00
-
14:40
-
14:19
-
14:00
-
13:24
-
12:55
-
12:26
-
11:59
-
11:31
-
11:00
-
10:58
-
10:37
-
10:05
-
09:40
-
09:17
-
08:58
-
08:40
Партнерский контент