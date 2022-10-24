В каком клубе КХЛ состоится следующая тренерская отставка?

Сегодня состоялась отставка главного тренера хоккейного клуба «Сочи» Андрея Назарова. Новым рулевым сочинцев стал Андрей Светлов.

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Ранее в сезоне-2022/2023 в отставку был отправлен наставник омского «Авангарда» Дмитрий Рябыкин. При нём клуб проиграл 10 матчей из 16. Рябыкина на посту «ястребов» сменил Михаил Кравец.

Напомним, сегодня казанский «Ак Барс» потерпел восьмое поражение в девяти матчах. Подопечные Олега Знарка с 22 очками после 21 игры занимает шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имеют в своём активе девять побед при 12 поражениях.