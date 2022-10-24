Радулов за последние восемь матчей не забросил ни разу, отдав две передачи

Форвард казанского «Ак Барса» Александр Радулов за последние восемь матчей не забросил ни одной шайбы, отдав при этом две результативные передачи.

В прошлый Радулов забивал в игре с «Автомобилистом» (4:5 ОТ) 4 октября – тогда нападающий сделал дубль. Всего в этом сезоне хоккеист записал на свой счёт 15 (8+7) очков в 21 игре.

«Ак Барс» сегодня проиграл магнитогорскому «Металлургу» (1:2). Это поражение стало для подопечных Олега Знарка восьмым в последних девяти матчах. Следующая игра казанцев — очередной матч в рамках «зелёного дерби» с «Салаватом Юлаевым» (26 октября).

С 22 очками после 21 игры казанцы занимают шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, победив в девяти играх и уступив в 12.