Радулов прокомментировал поражение «Ак Барса» в матче с «Металлругом»

Форвард казанского «Ак Барса» Александр Радулов прокомментировал поражение в матче с «Металлругом» (1:2) и рассказал, что необходимо его клубу для исправления ситуации.

«Мы неплохо играли – работали все как одно целое, как команда. Было очень много моментов, но пока игра не поворачивается в нашу сторону. Так и бывает, когда упускаешь уверенность и удачу, потом сложно их заработать снова. Сейчас главное голову не вешать, взять всё самое хорошее из сегодняшнего результата, перенести на следующий матч и исправить ошибки. Я считаю, сегодня была достаточно хорошая игра, за исключением того, что забили один гол. Рано или поздно шайба начнёт отскакивать в нашу сторону, и мы будем забивать.

Что хорошее можно взять сегодня? Все бились и боролись, отрабатывали в обороне, играли как единое целое. Я не думаю, что мы многое позволили «Магнитке» сегодня, хотя они тоже прилично играли, не зря они идут вверху таблицы. Для нас сегодня был хороший тест, учитывая, что мы проиграли последний матч. Но тяжело выигрывать, когда забиваешь один гол.

От Радулова, Шипачёва, Кагарлицкого ждут красивых голов? Причём здесь фамилии? Всё идёт от работы – нужно играть на команду, в каждом микроэпизоде стараться выиграть свою борьбу, на этом строится уверенность. И, конечно, нужно больше бросать, лезть на ворота, закрывать вратаря. Во всей лиге сейчас хорошие вратари, они ловят прямой бросок. Потому нужно создавать помеху, подправлять шайбу, добивать под воротами «с мясом». Так и переворачиваются неудачные моменты», — цитирует Радулова сайт «Ак Барса».

Напомним Радулов за последние восемь матчей не забросил ни одной шайбы, отдав при этом две результативные передачи. Последний раз Александр забивал в игре с «Автомобилистом» (4:5 ОТ) 4 октября – тогда нападающий сделал дубль.