Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ЦСКА уверенно обыграл дома «Трактор», одержав восьмую победу подряд

ЦСКА уверенно обыграл дома «Трактор», одержав восьмую победу подряд
Комментарии

В Москве прошёл матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. ЦСКА принимал челябинский «Трактор». Победу со счётом 5:2 (1:0, 2:1, 2:1) одержали хозяева.

На второй минуте первого периода счёт в матче открыл форвард ЦСКА Михаил Григоренко с передач Максима Соркина и Богдана Киселевича.

На пятой минуте второго периода счёт сравнял форвард гостей Алексей Бывальцев. Спустя 10 минут вывел москвичей вперёд Владимир Грудинин с передач Константина Окулова и Максима Мамина. Владислав Каменев с передач Константина Окулова и Максима Мамина спустя три минуты сделал счёт 3:1.

На 15-й минуте четвёртую шайбу в ворота «Трактора» забросил Тахир Мингачёв. Через минуту довёл счёт до крупного защитник ЦСКА Владислав Провольнев. Вторую шайбу «Трактора» в матче забросил защитник Альберт Яруллин.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 октября 2022, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Григоренко (Соркин, Киселевич) – 01:49 (5x5)   1:1 Бывальцев – 24:27 (5x5)   2:1 Грудинин (Окулов, Мамин) – 34:56 (5x5)   3:1 Каменев (Окулов, Мамин) – 38:06 (5x5)   4:1 Мингачёв – 54:19 (5x5)   5:1 Провольнев (Григоренко, Диц) – 55:34 (5x5)   5:2 Яруллин – 57:35 (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч ЦСКА проведёт дома с минским «Динамо» 27 октября. «Трактор» встретится с «Сочи» в гостях 26 октября.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022