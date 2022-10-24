ЦСКА уверенно обыграл дома «Трактор», одержав восьмую победу подряд

В Москве прошёл матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. ЦСКА принимал челябинский «Трактор». Победу со счётом 5:2 (1:0, 2:1, 2:1) одержали хозяева.
На второй минуте первого периода счёт в матче открыл форвард ЦСКА Михаил Григоренко с передач Максима Соркина и Богдана Киселевича.
На пятой минуте второго периода счёт сравнял форвард гостей Алексей Бывальцев. Спустя 10 минут вывел москвичей вперёд Владимир Грудинин с передач Константина Окулова и Максима Мамина. Владислав Каменев с передач Константина Окулова и Максима Мамина спустя три минуты сделал счёт 3:1.
На 15-й минуте четвёртую шайбу в ворота «Трактора» забросил Тахир Мингачёв. Через минуту довёл счёт до крупного защитник ЦСКА Владислав Провольнев. Вторую шайбу «Трактора» в матче забросил защитник Альберт Яруллин.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Следующий матч ЦСКА проведёт дома с минским «Динамо» 27 октября. «Трактор» встретится с «Сочи» в гостях 26 октября.
- 24 октября 2022
-
22:04
-
21:56
-
21:50
-
21:48
-
21:36
-
21:14
-
20:59
-
20:46
-
20:35
-
20:30
-
20:24
-
20:09
-
20:02
-
19:49
-
19:43
-
19:39
-
19:26
-
19:19
-
19:14
-
19:01
-
18:49
-
18:39
-
18:14
-
18:01
-
17:23
-
17:19
-
16:25
-
16:13
-
15:46
-
15:30
-
15:20
-
15:00
-
14:40
-
14:19
-
14:00