ЦСКА уверенно обыграл дома «Трактор», одержав восьмую победу подряд

В Москве прошёл матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. ЦСКА принимал челябинский «Трактор». Победу со счётом 5:2 (1:0, 2:1, 2:1) одержали хозяева.

На второй минуте первого периода счёт в матче открыл форвард ЦСКА Михаил Григоренко с передач Максима Соркина и Богдана Киселевича.

На пятой минуте второго периода счёт сравнял форвард гостей Алексей Бывальцев. Спустя 10 минут вывел москвичей вперёд Владимир Грудинин с передач Константина Окулова и Максима Мамина. Владислав Каменев с передач Константина Окулова и Максима Мамина спустя три минуты сделал счёт 3:1.

На 15-й минуте четвёртую шайбу в ворота «Трактора» забросил Тахир Мингачёв. Через минуту довёл счёт до крупного защитник ЦСКА Владислав Провольнев. Вторую шайбу «Трактора» в матче забросил защитник Альберт Яруллин.

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Следующий матч ЦСКА проведёт дома с минским «Динамо» 27 октября. «Трактор» встретится с «Сочи» в гостях 26 октября.