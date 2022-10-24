Р. Ротенберг: СКА почти весь второй период играл в меньшинстве. Нельзя этого допускать

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу в матче с «Локомотивом» (4:3), а также сказал, что эту победа посвящается травмированному игроку СКА Захару Бардакову. Напомним, в прошлом матче между этими командами, Бардаков получил травму, ударившись об открытую калитку «Локомотива» в борьбе с форвардом «Локомотива» Артуром Каюмовым. После этой травмы Бардаков передвигается на костылях.

«Очень интересный хоккей, сильный соперник с сильным тренерским штабом. Мы много играли в меньшинстве, практически весь второй период, где-то потеряли здесь много сил. Это вернулось нам в третьем периоде, где потеряли концентрацию. Во время таймаута провели хороший мужской разговор, на который была отличная реакция у команды. Ребята молодцы, вытащили такой тяжёлый матч и посвятили эту победу Захару Бардакову, который получил травму в прошлом матче с «Локомотивом». Благодарность ребятам за характер и самоотдачу, это очень важная победа. Но нам есть над чем работать: подтянуть дисциплину, убрать ошибки, за которые нас сегодня наказывали», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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