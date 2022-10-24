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Р. Ротенберг: СКА нокаутом ответил на эпизод с Бардаковым в Ярославле. Бог всё видит

Р. Ротенберг: СКА нокаутом ответил на эпизод с Бардаковым в Ярославле. Бог всё видит
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о победе над «Локомотивом» и вспомнил эпизод из прошлого матча, где травму получил Захар Бардаков, ударившись об открытую калитку «Локомотива». После повреждения Бардаков передвигается на костылях.

«Счёт на табло, победителей не судят, но много работы у нас впереди, много нюансов и деталей, которые нужно улучшить. Откуда столько дерзости у команды? Тут надо отметить всех ребят, надо отметить капитана, который мог не сыграть сегодня. У нас много травм. Нам нужно играть все 60 минут в высоком темпе, не допускать таких ситуаций, когда мы играем почти весь период в меньшинстве. Но за это можем винить только самих себя. Психология – важная составляющая, нужно уметь вовремя нанести нокаутирующий удар, ответить на провокации, на такие моменты, какой произошёл с Бардаковым в Ярославле. Бог всё видит.

Мы вырвали победу, так что с физическим состоянием всё в порядке. Нет никаких вопросов. Просто надо меньше удаляться. Мы никак не потеряли в энергии, накинули наши пальтишки из колючей проволоки, додавили и забили гол», — приводит слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Следующий матч СКА проведёт дома с «Нефтехимиком» 26 октября. «Локомотив» примет «Торпедо» 28 октября.

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