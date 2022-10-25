Рябыкин: только слова благодарности Омску за то, что дали шанс. Какие могут быть обиды?

Тренер магнитогорского «Металлурга» Дмитрий Рябыкин рассказал, как решил вопрос с устройством на работу в магнитогорский «Металлург», и об отношении к омскому клубу.

«Мне позвонил Илья Петрович, мы поговорили. На следующий день позвонил Сергей Юрьевич Гомоляко (спортивный директор «Металлурга». – Прим. «Чемпионата»), обсудили все вопросы. В течение двух дней я собрался и приехал.

Осталась ли обида на Омск? Нет, только слова благодарности за то, что дали шанс попробовать себя в роли главного тренера. Какие тут могут быть обиды?» — сказал Рябыкин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полное версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Рябыкиным читайте на «Чемпионате» сегодня.