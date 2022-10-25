Рябыкин: Волков сказал, что каждый должен заниматься своим делом. Таково его видение

Тренер магнитогорского «Металлурга» Дмитрий Рябыкин рассказал о селекции в «Авангарде» и об игре «ястребов» в защите.
«Селекция проходила без моего ведома? Да, но у нас получилось так, что Алексей Волков (генеральный менеджер «Авангарда». – Прим. «Чемпионата») сказал, что каждый должен заниматься своим делом: он занимается селекцией, а я тренирую. Так и получалось. Должны работать в связке, я согласен, но у него более американский подход, таково его видение.
Что произошло с защитой? Скажем так, ребята были подобраны не очень скоростные, на мой взгляд. Это и сказывалось. Месяц я слушал, что вот-вот будет усиление, но так и не дождался. А как только меня уволили, в клубе сразу подписали контракт с Зиятом Пайгиным», — сказал Рябыкин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
Полное версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Рябыкиным читайте на «Чемпионате» сегодня.
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