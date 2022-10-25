Рябыкин: из тех, кого я предлагал в тренерский штаб «Авангарда», никого не одобрили

Тренер магнитогорского «Металлурга» Дмитрий Рябыкин рассказал, мог ли остаться в «Авангарде» и как попрощался с командой.

«Мог ли остаться в «Авангарде» в ином качестве? У меня даже не было предложения остаться на какой-то другой должности, поэтому я ничего подобного не рассматривал. Тренерский штаб не был укомплектован? Из тех, кого я предлагал, никого не одобрили.

Пожелал ли удачи Курьянов? Конечно, всё случившееся было неприятно для него, но это жизнь. Такие вещи нужно принимать, такова тренерская судьба, ведь рано или поздно ты будешь уволен. Я со всеми пообщался и попрощался, даже с командой, мне разрешили это сделать», — сказал Рябыкин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полное версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Рябыкиным читайте на «Чемпионате» сегодня.