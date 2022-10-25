Рябыкин: в гостиницах Магнитогорска я не останавливался, сразу заехал в съёмное жильё
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Тренер магнитогорского «Металлурга» Дмитрий Рябыкин рассказал об условиях работы в клубе и о том, как устроился в Магнитогорске.
«Я снимаю квартиру, клуб сразу после трудоустройства показал мне её, меня всё устроило. Так что ни в каких гостиницах я не останавливался, сразу заехал в съёмное жильё.
Всё хорошо, работаем, работы много. Никаких претензий нет. Устраивают ли меня условия? Абсолютно, всё на высшем уровне, мне всё нравится», — сказал Рябыкин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
Напомним, Рябыкин был назначен помощником главного тренера «Магнитки» Ильи Воробьёва 17 октября 2022 года.
Полное версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Рябыкиным читайте на «Чемпионате» сегодня.
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