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Дмитрий Рябыкин рассказал о своих функциях в тренерском штабе Ильи Воробьёва в «Магнитке»

Дмитрий Рябыкин рассказал о своих функциях в тренерском штабе Ильи Воробьёва в «Магнитке»
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Тренер магнитогорского «Металлурга» Дмитрий Рябыкин рассказал о своих обязанностях в клубе, а также рассказал про хоккеистов клуба — Егора Яковлева, Григория Дронова и Коди Кёррана.

«Я работаю с защитниками и с меньшинством. В плане обороны в «Металлурге» подобралась очень хорошая бригада. Всегда есть над чем работать, так что работаем. Надеюсь, мы будем только расти.

Выделяется ли Яковлев? Конечно, Егор авторитетный игрок. Он лидер на льду, здорово и по-капитански ведёт себя в раздевалке.

Состояние Дронова? Гриша приехал в очень хорошей форме, поэтому достаточно много играет. Он полностью готов.

Кёрран? Он здорово действует в атаке, играет в большинстве. В меньшинстве мы его не так часто используем, чтобы у Коди оставались силы играть в формате «пять на пять», — сказал Рябыкин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полное версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Рябыкиным читайте на «Чемпионате» сегодня.

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