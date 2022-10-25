Дмитрий Рябыкин рассказал о своих функциях в тренерском штабе Ильи Воробьёва в «Магнитке»

Тренер магнитогорского «Металлурга» Дмитрий Рябыкин рассказал о своих обязанностях в клубе, а также рассказал про хоккеистов клуба — Егора Яковлева, Григория Дронова и Коди Кёррана.
«Я работаю с защитниками и с меньшинством. В плане обороны в «Металлурге» подобралась очень хорошая бригада. Всегда есть над чем работать, так что работаем. Надеюсь, мы будем только расти.
Выделяется ли Яковлев? Конечно, Егор авторитетный игрок. Он лидер на льду, здорово и по-капитански ведёт себя в раздевалке.
Состояние Дронова? Гриша приехал в очень хорошей форме, поэтому достаточно много играет. Он полностью готов.
Кёрран? Он здорово действует в атаке, играет в большинстве. В меньшинстве мы его не так часто используем, чтобы у Коди оставались силы играть в формате «пять на пять», — сказал Рябыкин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
Полное версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Рябыкиным читайте на «Чемпионате» сегодня.
- 25 октября 2022
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