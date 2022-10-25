Рябыкин — о Воробьёве: целеустремлённый человек, да ещё и с чемпионским характером

Тренер магнитогорского «Металлурга» Дмитрий Рябыкин рассказал, на что именно обращает внимание в своей работе, а также о наставнике «Магнитки» Илье Воробьёве.
«Воробьёва я знаю давным-давно, мы с ним ещё в московском «Динамо» вместе играли. Это отзывчивый и целеустремлённый человек, да ещё и с чемпионским характером.
Взаимодействие с Соколовым? Мы с ним работаем вместе, в одной связке. Разговариваем, делимся своими мыслями, обсуждаем каждый нюанс.
Мы много внимания обращаем именно на мелочи: на клюшки, расположения, на смены по ходу матчей. Если вы заметили, то определённых пар защитников у нас нет. Каждый может сыграть с каждым, в зависимости от ситуации», — сказал Рябыкин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
Полное версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Рябыкиным читайте на «Чемпионате» сегодня.
- 25 октября 2022
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