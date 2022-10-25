Овечкин обошёл Рателя и вплотную приблизился к Эспозито по сыгранным матчам в НХЛ

37-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает восхождение в таблице рекордсменов НХЛ по количеству сыгранных матчей.
В эти минуты «столичные» проводят очередной матч регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:1, идёт второй период), в котором принимает участие и Овечкин. Для него эта встреча стала 1281-й в заокеанской карьере. По этому показателю он обошёл легендарного нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Бостон Брюинз» Жана Рателя (1280) и вышел на чистое 74-е место. При этом Александр вплотную приблизился и к другому легендарному канадцу – Филу Эспозито, который отыграл 1282 встречи.
Напомним, что рекордсменом по этому показателю является Патрик Марло, проведший 1779 матчей, следом за ним идёт Горди Хоу (1767), а замыкает тройку лучших – Марк Мессье (1756).
- 25 октября 2022
-
03:44
-
03:32
- 24 октября 2022
-
23:19
-
23:06
-
23:00
-
22:54
-
22:49
-
22:39
-
22:29
-
22:24
-
22:04
-
21:56
-
21:50
-
21:48
-
21:36
-
21:14
-
20:59
-
20:46
-
20:35
-
20:30
-
20:24
-
20:09
-
20:02
-
19:49
-
19:43
-
19:39
-
19:26
-
19:19
-
19:14
-
19:01
-
18:49
-
18:39
-
18:14
-
18:01
-
17:23