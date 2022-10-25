Овечкин обошёл Рателя и вплотную приблизился к Эспозито по сыгранным матчам в НХЛ

37-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает восхождение в таблице рекордсменов НХЛ по количеству сыгранных матчей.

В эти минуты «столичные» проводят очередной матч регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:1, идёт второй период), в котором принимает участие и Овечкин. Для него эта встреча стала 1281-й в заокеанской карьере. По этому показателю он обошёл легендарного нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Бостон Брюинз» Жана Рателя (1280) и вышел на чистое 74-е место. При этом Александр вплотную приблизился и к другому легендарному канадцу – Филу Эспозито, который отыграл 1282 встречи.

Напомним, что рекордсменом по этому показателю является Патрик Марло, проведший 1779 матчей, следом за ним идёт Горди Хоу (1767), а замыкает тройку лучших – Марк Мессье (1756).