Овечкин забросил третью шайбу в сезоне, реализовав большинство с «Нью-Джерси»

В эти минуты в Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Завершился второй период, гости ведут – 5:1.

За три минуты до конца второй двадцатиминутки отличиться удалось 37-летнему российскому форварду и капитану «столичных» Александру Овечкину, поразившего ворота голкипера «Нью-Джерси» Маккензи Блэквуда в большинстве. Ему ассистировали защитник Джон Карлсон и нападающий Дилан Строум.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, Овечкин забросил свою третью шайбу в нынешнем сезоне, из которых две – в большинстве, а также совершил три результативные передачи, заработав коэффициент полезности «-6».