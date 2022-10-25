Овечкин забросил третью шайбу в сезоне, реализовав большинство с «Нью-Джерси»

В эти минуты в Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Завершился второй период, гости ведут – 5:1.
За три минуты до конца второй двадцатиминутки отличиться удалось 37-летнему российскому форварду и капитану «столичных» Александру Овечкину, поразившего ворота голкипера «Нью-Джерси» Маккензи Блэквуда в большинстве. Ему ассистировали защитник Джон Карлсон и нападающий Дилан Строум.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Таким образом, Овечкин забросил свою третью шайбу в нынешнем сезоне, из которых две – в большинстве, а также совершил три результативные передачи, заработав коэффициент полезности «-6».
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