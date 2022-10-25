Овечкин сократил отставание от Горди Хоу в списке лучших снайперов НХЛ до 18 шайб

37-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от легендарного Горди Хоу, идущего вторым в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

После выездной встречи с «Нью-Джерси Дэвилз» на счету Овечкина стало 783 заброшенные шайбы в 1281 матче. Отставание сократилось до 18 шайб. Рекордсменом по этому показателю является Уэйн Гретцки (894).

Напомним, Овечкин забросил свою третью шайбу в нынешнем сезоне, из которых две – в большинстве, а также совершил три результативные передачи, заработав коэффициент полезности «-7». В прошедшем матче с «Дэвилз» Александр провёл на льду 18 минут 46 секунд (из которых 5.36 – в большинстве) и несмотря на заброшенную шайбу заработал коэффициент полезности «-1».