Овечкин вышел на чистое второе место в истории НХЛ по количеству победных шайб

37-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин благодаря заброшенной шайбе в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:3) отметился значимым статистическим достижением. Об этом сообщает пресс-служба «столичных» в «Твиттере».

Как отмечает источник, именно гол Овечкина стал победным для «Вашингтона» в этой игре и 122-м за карьеру. По количеству таких шайб Александр вышел на чистое второе место в истории НХЛ, обойдя легендарного Горди Хоу (121). Рекордсменом же является Яромир Ягр (135).

Напомним, Овечкин забросил свою третью шайбу в нынешнем сезоне, из которых две – в большинстве, а также совершил три результативные передачи, заработав коэффициент полезности «-7». В прошедшем матче с «Дэвилз» Александр провёл на льду 18 минут 46 секунд (из которых 5.36 – в большинстве) и несмотря на заброшенную шайбу заработал коэффициент полезности «-1».