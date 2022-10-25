Овечкин вышел на чистое второе место в истории НХЛ по количеству победных шайб

37-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин благодаря заброшенной шайбе в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:3) отметился значимым статистическим достижением. Об этом сообщает пресс-служба «столичных» в «Твиттере».
Как отмечает источник, именно гол Овечкина стал победным для «Вашингтона» в этой игре и 122-м за карьеру. По количеству таких шайб Александр вышел на чистое второе место в истории НХЛ, обойдя легендарного Горди Хоу (121). Рекордсменом же является Яромир Ягр (135).
Напомним, Овечкин забросил свою третью шайбу в нынешнем сезоне, из которых две – в большинстве, а также совершил три результативные передачи, заработав коэффициент полезности «-7». В прошедшем матче с «Дэвилз» Александр провёл на льду 18 минут 46 секунд (из которых 5.36 – в большинстве) и несмотря на заброшенную шайбу заработал коэффициент полезности «-1».
- 25 октября 2022
-
05:38
-
04:55
-
04:49
-
04:40
-
04:40
-
03:44
-
03:32
- 24 октября 2022
-
23:19
-
23:06
-
23:00
-
22:54
-
22:49
-
22:39
-
22:29
-
22:24
-
22:04
-
21:56
-
21:50
-
21:48
-
21:36
-
21:14
-
20:59
-
20:46
-
20:35
-
20:30
-
20:24
-
20:09
-
20:02
-
19:49
-
19:43
-
19:39
-
19:26
-
19:19
-
19:14
-
19:01