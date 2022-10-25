Фил Кессел повторил легендарный рекорд НХЛ по продолжительности «железной» серии

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» принимает «Торонто Мэйпл Лифс». После первого матча хозяева впереди со счётом 1:0.
Автором первой шайбы в матче стал нападающий «рыцарей» Николя Руа, ассистентом которого выступил Фил Кессел, проводящий исторический матч в карьере. 35-летний американец в эти минуты принимает участие в 989-м матче кряду, что является повторением легендарного рекорда лиги по продолжительности «железной» серии.
Как отмечает пресс-служба «Вегаса» в «Твиттере», по продолжительности этой «железной» серии Кессел вышел на первое место в истории лиги, повторив результат Кейта Яндла (989), который в прошлом сезоне добрался до этой отметки, а в межсезонье завершил карьеру. Произошло это после того, как в конце сезона тренерский штаб «Филадельфии Флайерз» снял Яндла с одной из игр, и его серия прервалась.
Примечательно, что в марте 2022 года в матче с «Детройт Ред Уингз» (9:2) Кессел отыграл всего одну смену, после чего покинул арену и уехал в Аризону на роды супруги. Многоопытный форвард появился на льду всего на 30 секунд в начале встречи ради того, чтобы продлить свою «железную» серию и не потерять возможность стать первым игроком в истории лиги, сыгравшим бы 1000 матчей кряду.
- 25 октября 2022
-
06:18
-
05:57
-
05:56
-
05:38
-
04:55
-
04:49
-
04:40
-
04:40
-
03:44
-
03:32
- 24 октября 2022
-
23:19
-
23:06
-
23:00
-
22:54
-
22:49
-
22:39
-
22:29
-
22:24
-
22:04
-
21:56
-
21:50
-
21:48
-
21:36
-
21:14
-
20:59
-
20:46
-
20:35
-
20:30
-
20:24
-
20:09
-
20:02
-
19:49
-
19:43
-
19:39
-
19:26