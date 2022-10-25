Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки по голам в гостевых матчах НХЛ до пяти шайб

Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:3.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил свою третью шайбу в нынешнем сезоне, реализовав большинство в конце второго периода. Теперь на его счету стало 783 заброшенные шайбы в 1281 матче за карьеру в НХЛ, благодаря чему он сократил до 18 шайб отставание от Горди Хоу, занимающего второе место в списке снайперов за историю лиги. Рекордсменом по этому показателю является Уэйн Гретцки (894).

При этом из 783 голов за карьеру в лиге 397 Овечкин забил в выездных матчах, что уже является вторым результатом в истории лиги. А отставание от рекорда Гретцки (402) в этой номинации теперь составляет всего пять точных бросков.