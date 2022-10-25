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Овечкин сократил отставание от рекорда Хоу по голам за один клуб НХЛ до трёх шайб

Овечкин сократил отставание от рекорда Хоу по голам за один клуб НХЛ до трёх шайб
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание до рекорда легендарного Горди Хоу по количеству голов за один клуб Национальной хоккейной лиги до трёх шайб.

После выездной встречи с «Нью-Джерси Дэвилз» на счету Овечкина стало 783 заброшенные шайбы в 1281 матче за один клуб. Отставание сократилось до трёх шайб. Рекордсменом по этому показателю является Уэйн Гретцки (896).

Напомним, Овечкин забросил свою третью шайбу в нынешнем сезоне, из которых две – в большинстве, а также совершил три результативные передачи, заработав коэффициент полезности «-7». В прошедшем матче с «Дэвилз» Александр провёл на льду 18 минут 46 секунд (из которых 5.36 – в большинстве) и несмотря на заброшенную шайбу заработал коэффициент полезности «-1».

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