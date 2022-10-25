Овечкин сократил отставание от рекорда Хоу по голам за один клуб НХЛ до трёх шайб

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание до рекорда легендарного Горди Хоу по количеству голов за один клуб Национальной хоккейной лиги до трёх шайб.
После выездной встречи с «Нью-Джерси Дэвилз» на счету Овечкина стало 783 заброшенные шайбы в 1281 матче за один клуб. Отставание сократилось до трёх шайб. Рекордсменом по этому показателю является Уэйн Гретцки (896).
Напомним, Овечкин забросил свою третью шайбу в нынешнем сезоне, из которых две – в большинстве, а также совершил три результативные передачи, заработав коэффициент полезности «-7». В прошедшем матче с «Дэвилз» Александр провёл на льду 18 минут 46 секунд (из которых 5.36 – в большинстве) и несмотря на заброшенную шайбу заработал коэффициент полезности «-1».
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