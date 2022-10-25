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Овечкин поделился эмоциями от исторического гола, благодаря которому обошёл легенду Хоу

Овечкин поделился эмоциями от исторического гола, благодаря которому обошёл легенду Хоу
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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:3). Нападающий забросил шайбу, которая стала решающей во встрече, и вышел на единоличное второе место в истории НХЛ по числу победных голов — 122. Он обогнал легендарного хоккеиста Горди Хоу (121).

«Конечно, очень круто быть в этой компании и обойти этих легенд… Это довольно крутой момент», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Отметим, что лидирует по числу победных голов Яромир Ягр, в карьере чеха таких шайб было 135.

Ранее закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:3.

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