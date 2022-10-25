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Вратарь «Нью-Джерси» украл гол у Овечкина после выхода один на один

Вратарь «Нью-Джерси» украл гол у Овечкина после выхода один на один
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:3) на исходе второго периода. Однако капитан «столичных» мог отличиться ещё раньше.

Уже на второй минуте встречи Овечкин, оторвавшись от защитников, убежал один на один с голкипером «дьяволов» Маккензи Блэквудом. Российский нападающий бросил в правый от себя угол, однако канадский вратарь смог спасти свою команду.

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Ранее закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:3.

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