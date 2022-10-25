Нападающий «Вашингтона» — о голе Овечкина: у него всегда был жуткий бросок

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Конор Шири поделился мыслями о голе российского капитана «столичных» Александра Овечкина в матче Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:3). Форвард высказался о мощном броске 37-летнего хоккеиста.

«Когда никто не выдвигается, чтобы заблокировать бросок, это дуэль — Ови против вратаря. Он делал это так много раз. От него это всегда был жуткий бросок. Приятно видеть, что это идёт ему на пользу, и, надеюсь, это заставит его двигаться вперёд», — приводит слова Шири официальный сайт НХЛ.

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Ранее закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:3.