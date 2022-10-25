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Главный тренер «Вашингтона» поделился мнением об историческом голе Овечкина

Главный тренер «Вашингтона» поделился мнением об историческом голе Овечкина
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт поделился мнением о российском нападающем команды Александре Овечкине. Капитан «столичных» во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:3) забросил шайбу, которая стала для него исторической. Он вышел на единоличное второе место по победным голам в истории НХЛ.

«Кто-то вручает грамоту о каждой вехе, которую он проходит в каждом матче. Это невероятно. Он мог просто постоянно вносить свой вклад в нападение и забивать голы. Я думаю, если ты делаешь это хорошо и при этом достаточно долго, то обязательно покоришь какие-либо вехи, поэтому мы быстро поздравляем его в конце встречи, когда происходят такие вещи. Но это довольно впечатляющее событие», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

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