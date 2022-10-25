Овечкин очень эмоционально настраивает партнёров по «Вашингтону» перед матчем. Видео

Появилось видео подготовки «Вашингтон Кэпиталз» к матчу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз». Главной звездой ролика, выложенного официальной пресс-службой «столичных» в «Твиттере», стал российский капитан «Кэпс» Александр Овечкин.
Нападающий «Вашингтона» активно и очень эмоционально настраивал своих партнёров по команде на встречу с «дьяволами». Сначала Овечкин несколько раз «дал пять» защитнику Джону Карлсону, после чего они ударились локтями. Затем россиянин обратился к Ти Джею Оши, и после многократных ударов крагами хоккеисты несколько раз ударились грудью друг об друга. Всё это сопровождалось громким криком.
Ранее закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:3.
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