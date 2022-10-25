Вратарь «Питтсбурга» в ярости снёс Леона Драйзайтля с ног

Голкипер «Питтсбург Пингвинз» Тристан Джерри отметился вспышкой агрессии в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз» (6:3).

В середине второго периода при счёте 3:2 в пользу «пингвинов» вратарь решил подъехать к немецкому нападающему «нефтяников» Леону Драйзайтлю. Джерри, столкнувшись с форвардом «Эдмонтона» плечом, подкатился под него, сбив Драйзайтля с ног.

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Напомним, в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.