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Вратарь «Питтсбурга» в ярости снёс Леона Драйзайтля с ног

Вратарь «Питтсбурга» в ярости снёс Леона Драйзайтля с ног
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Голкипер «Питтсбург Пингвинз» Тристан Джерри отметился вспышкой агрессии в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз» (6:3).

В середине второго периода при счёте 3:2 в пользу «пингвинов» вратарь решил подъехать к немецкому нападающему «нефтяников» Леону Драйзайтлю. Джерри, столкнувшись с форвардом «Эдмонтона» плечом, подкатился под него, сбив Драйзайтля с ног.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей на Кинопоиске». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».

Напомним, в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

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