«Торпедо» официально объявило о переходе нападающего системы «Миннесоты»

«Торпедо» на официальном сайте объявило о заключении контракта с 21-летним нападающим системы «Миннесоты Уайлд» Владиславом Фирстовым.

«После успехов в юниорском и студенческом хоккее Фирстов подписал контракт с «Миннесотой» и даже отметился заброшенной шайбой за основной состав «дикарей». В выставочном предсезонном матче Владислав поразил ворота «Колорадо». Также стоит отметить и международный опыт нападающего. В составе сборной России он выступал на молодёжном чемпионате мира 2021 года.



Желаем Владиславу успешной и результативной игры в составе нашей команды!» — говорится в сообщении.

Ранее «Миннесота» на официальном сайте объявила об уходе Фирстова в «Торпедо». «Уайлд» отметили, что сделка между сторонами проведена в формате аренды. Российский нападающий был выбран «Миннесотой» на драфте в 2019 году под общим 42-м номером.