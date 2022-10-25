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Панин — о состоянии после столкновения с Радуловым: да отлично всё. Просто нос сломал

Панин — о состоянии после столкновения с Радуловым: да отлично всё. Просто нос сломал
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Российский защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал своё состояние после того, как сломал нос, столкнувшись с бортом в матче регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом» (3:2).

«Да отлично всё. Просто нос сломал. Остальное всё в рабочем состоянии», — приводит слова Панина официальный телеграм-канал уфимского клуба.

Напомним, в конце первого периода защитник «Салавата Юлаева» после столкновения с нападающим «Ак Барса» Александром Радуловым получил повреждение, ударившись о борт. После столкновения защитник гостей покинул лёд в крови. Отметим, что за этот силовой приём Радулов не получил удаления. После встречи Панин показал рентгеновский снимок сломанного носа.

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