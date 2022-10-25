Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Крикунов — о «засухе» Радулова: он делает своё дело, впереди всех форвардов «Ак Барса»

Крикунов — о «засухе» Радулова: он делает своё дело, впереди всех форвардов «Ак Барса»
Комментарии

Бывший главный тренер «Ак Барса» и сборной России Владимир Крикунов поделился мнением о неудачной серии нападающего казанцев Александра Радулова. Опытный форвард не может забить уже восемь матчей подряд.

«Он делает своё дело — лучший бомбардир «Ак Барса». Он впереди всех их нападающих. Любому игроку нужна помощь, каким бы он ни был, нет таких хоккеистов, кто может в одиночку обыграть всю команду противника. Может ли Радулов выступать сильнее? Он мог бы выступать сильнее. Те, кто его приглашал, просматривали его матчи, как он играл в последнее время.

Радулов во время смен много подсказывает партнёрам и тренерскому штабу? Не знаю, кому и что он подсказывает, но он просто эмоциональный. Он всю жизнь был таким, и это не мешало ему играть. Он с детства в «Динамо» такой, я знаю, потому что у меня сын там был. Другим-то он уже не может быть», — приводит слова Крикунова Legalbet.

В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги нападающий принял участие в 21 встрече, забросив восемь шайб и отдав семь результативных передач, суммарно записав на свой счёт 15 баллов.

Новость по теме
Радулов за последние восемь матчей ни разу не забросил, отдав две передачи
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022