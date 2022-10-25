Крикунов — о «засухе» Радулова: он делает своё дело, впереди всех форвардов «Ак Барса»

Бывший главный тренер «Ак Барса» и сборной России Владимир Крикунов поделился мнением о неудачной серии нападающего казанцев Александра Радулова. Опытный форвард не может забить уже восемь матчей подряд.

«Он делает своё дело — лучший бомбардир «Ак Барса». Он впереди всех их нападающих. Любому игроку нужна помощь, каким бы он ни был, нет таких хоккеистов, кто может в одиночку обыграть всю команду противника. Может ли Радулов выступать сильнее? Он мог бы выступать сильнее. Те, кто его приглашал, просматривали его матчи, как он играл в последнее время.



Радулов во время смен много подсказывает партнёрам и тренерскому штабу? Не знаю, кому и что он подсказывает, но он просто эмоциональный. Он всю жизнь был таким, и это не мешало ему играть. Он с детства в «Динамо» такой, я знаю, потому что у меня сын там был. Другим-то он уже не может быть», — приводит слова Крикунова Legalbet.

В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги нападающий принял участие в 21 встрече, забросив восемь шайб и отдав семь результативных передач, суммарно записав на свой счёт 15 баллов.