Только трое игроков за 8 лет провели больше матчей с 3+ очками за период, чем Драйзайтль

Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль забросил шайбу и отдал две результативные передачи во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (6:3). Все три очка немецкий нападающий набрал во втором игровом отрезке.

Как отмечает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, для Драйзайтля этот период с 3+ результативными баллами стал 13-м в карьере. По этому показателю он вышел на четвёртое место за временной отрезок с момента своего дебюта в НХЛ в сезоне-2014/2015. Немецкий нападающий уступает только своему одноклубнику Коннору Макдэвиду (16), лидеру «Чикаго Блэкхоукс» Патрику Кейну (15) и форварду «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемию Панарину (14).

Напомним, в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.