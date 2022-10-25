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А. Юдин — о СКА: разочарован реакцией Никитина, жаловаться на судейство — удел слабых

А. Юдин — о СКА: разочарован реакцией Никитина, жаловаться на судейство — удел слабых
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Известный в прошлом защитник СКА и сборной России, тренер Александр Юдин поделился мнением по итогам матча СКА — «Локомотив».

«Меня удивила реакция общественности на матч СКА — «Локомотив». Вместо отличного хоккея, который показали обе команды, все обсуждают пропущенный фол Яшкина. Мол, там было «2+2» за игру высоко поднятой клюшкой. Во-первых, почему «2+2»? Во-вторых, таких пропущенных моментов за матч — море, причём с обеих сторон. Судьи у нас неплохие в КХЛ, но они не боги, не могут видеть всё. В то же время хочу заметить, что есть категория невысоких игроков, которые сами подставляют своё лицо, а потом считают, что против них нарушили правила. Как тафгай я всегда видел, когда бьют в лицо, а когда — просто игровой момент. Ещё удивило, что об этом сказал Никитин. Мол, Яшкин не должен был находиться на площадке. Как будто он главный арбитр КХЛ. А кто «привёз» гол и подарил шайбу Яшкину, тоже судьи? Жаловаться на судейство — удел слабых, разочарован реакцией Никитина», — сказал Юдин «Чемпионату».

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