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В. Крикунов: «Локомотив» недоволен судейством, но сам за период играл в большинстве 5 раз

В. Крикунов: «Локомотив» недоволен судейством, но сам за период играл в большинстве 5 раз
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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал итог матча СКА – «Локомотив», в котором петербуржцы оказались сильнее.

«В Санкт-Петербурге был отличный хоккей двух сильных соперников, лидеров Западной конференции. У СКА получилось мощное начало, но хозяева, которые проводили очень качественный матч, едва сами не испортили себе игру удалениями. Половину второго периода петербуржцы провели в меньшинстве и при этом выиграли его 2:0 — это, конечно, удивительный результат, но такое количество фолов сказалось уже в третьей двадцатиминутке, когда гости смогли отыграться. Слышал, что «Локомотив» остался ещё и недоволен судейством, но, если ты пять раз за период играешь в большинстве и пропускаешь при этом дважды, пенять можно только на себя и искать причины поражения в себе. Вчера арбитры дали ярославцам вволю наиграться в большинстве, и им нужно было этим пользоваться», — сказал Крикунов «Чемпионату».

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