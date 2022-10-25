Вайсфельд — о моменте с голом «Ак Барса»: пограничная ситуация, основания для отмены были

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал отмену гола нападающего «Ак Барса» Никиты Дыняка в матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (1:2).

«Сложный момент. Понимаете, тут речь идёт о чём — это пограничная ситуация. Это значит, что может быть такое решение, а может быть и другое решение. Весь вопрос заключается в том, какие аргументы приводили люди, принимающие решения. Мы хотим взять этот момент в программу «Судейская», чтобы Алексей Анисимов рассказал о нём более детально. Но я сформулирую так: основания для отмены гола были.

Если абстрагироваться от конкретно этого момента, то сейчас такие правила, что вратарей в площади ворот просто уничтожают. Я понимаю, что все хотят больше голов, но лично мне это не нравится. Но это только моё частное мнение, а ориентироваться нужно не на чьё-то мнение, а на правила», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.