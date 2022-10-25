Вайсфельд — о моменте с голом «Ак Барса»: пограничная ситуация, основания для отмены были

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал отмену гола нападающего «Ак Барса» Никиты Дыняка в матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (1:2).
«Сложный момент. Понимаете, тут речь идёт о чём — это пограничная ситуация. Это значит, что может быть такое решение, а может быть и другое решение. Весь вопрос заключается в том, какие аргументы приводили люди, принимающие решения. Мы хотим взять этот момент в программу «Судейская», чтобы Алексей Анисимов рассказал о нём более детально. Но я сформулирую так: основания для отмены гола были.
Если абстрагироваться от конкретно этого момента, то сейчас такие правила, что вратарей в площади ворот просто уничтожают. Я понимаю, что все хотят больше голов, но лично мне это не нравится. Но это только моё частное мнение, а ориентироваться нужно не на чьё-то мнение, а на правила», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
- 25 октября 2022
-
15:40
-
15:38
-
15:35
-
15:10
-
14:56
-
14:55
-
14:35
-
14:30
-
14:20
-
14:05
-
13:55
-
13:40
-
13:32
-
13:27
-
13:15
-
13:00
-
12:50
-
12:24
-
12:08
-
12:05
-
11:58
-
11:49
-
11:45
-
11:25
-
11:15
-
11:07
-
10:54
-
10:35
-
10:16
-
09:57
-
09:32
-
09:18
-
08:59
-
08:42
-
08:23