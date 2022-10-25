Защитник «Салавата» Мёрфи: на блокированную шайбу партнёры реагируют, как будто я забил

Защитник «Салавата Юлаева» Райан Мёрфи рассказал о своей результативности, об игре уфимцев в большинстве и поделился ожиданиями от «зелёного дерби» с «Ак Барсом», которое состоится 26 октября в 17:00 мск.

«Почему изменилась моя результативность? Это идёт от того, что мы исполняем тренерское задание, план на игру. Отмечу своего партнёра по звену Шакира Мухамадуллина, он здорово действует, у нас есть «химия». Это приносит результат.

Какой показатель важнее: то, что я набираю больше всех очков, или то, что блокирую больше всех шайб? Сложно выделить что-то одно. Но я заметил такую вещь: с тех пор как начал улучшать свою игру в защите, на каждую заблокированную шайбу партнёры реагируют, будто ты забросил. Это интересное чувство.

Что не получается в большинстве? Ключевое в большинстве – придерживаться игрового плана, который мы разрабатываем. Но часто в неравных составах всё решает один момент. Его нужно искать. К этому нужно подходить с хладнокровием, помнить, что есть возможность что-то разыграть, а не бросать сразу. Важно не забывать, что большинство — это привилегия, а не право.

Какие ожидания от матча с «Ак Барсом»? Всё будет здорово. Каждый матч с «Ак Барсом» – огромные эмоции, баннеры, поддержка болельщиков. Толпа кричит и гонит нас вперёд. Здесь не требуется дополнительной мотивации. Здорово принимать участие в этих матчах», — приводит слова Мёрфи сайт «Салавата Юлаева».