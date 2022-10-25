Михаил Анисин: отставка Назарова — это неправильное решение

Обладатель Кубка Гагарина Михаил Анисин высказался об увольнении с поста главного тренера «Сочи» Андрея Назарова и заявил, что отставка специалиста — неправильное решение.

«Не нам, конечно, судить, но у «Сочи» нет состава, с которым можно решать задачи. Андрей Викторович делал всё, что можно. Молодая команда априори не могла выступать на более высоком уровне. Назаров – хороший специалист, и ни один другой тренер с «Сочи» серьёзных результатов не покажет. У него была задача готовить молодёжь на перспективу, поэтому какой с него спрос? Если сравнивать «Сочи», когда я там играл, и сегодняшнюю команду – это небо и земля по подбору игроков. Руководству, конечно, виднее. Но, думаю, отставка Назарова – это неправильное решение.

Помню, когда я пришёл в «Витязь», тоже шли на последнем месте, но на второй год уже подбирались к плей-офф, а потом мы с Артемием Панариным поехали на повышение – и только если говорить об одном звене. Вот что получилось благодаря работе Назарова. И я не вижу в «Сочи» стратегии. Или вы развиваете молодежь и даёте спокойно работать, или требуете результат, но для этого нужно менять бюджет и брать хотя бы два звена мастеров. Тогда можно было с Назарова спрашивать. Хотя Сергей Светлов – тоже хороший специалист, поживём – увидим. Я думаю, что плей-офф от «Сочи» уже уплыл, но надеюсь, что я ошибаюсь», — сказал Анисин в интервью «РБ Спорт».

Сочинская команда занимает последнее место в Западной конференции. Южане набрали девять очков в 20 встречах текущего регулярного чемпионата, одержав лишь три победы при 17 поражениях.