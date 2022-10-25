Голкипера «Барыса» Гудачека заменили после трёх пропущенных шайб в матче с «Авангардом»

В эти минуты в Омске проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Авангард» принимает на своём льду астанинский «Барыс». Идёт второй период, счёт 3:0 в пользу «ястребов».

После третьей пропущенной шайбы в воротах «Барыса» произошла замена вратаря. Вместо Юлиуса Гудачека в игру вступил Никита Бояркин.

За омичей в матче забили: в первом периоде Рид Буше, во втором — Корбан Найт и Владимир Ткачёв.

34-летний словацкий голкипер провёл за астанинский клуб в текущем сезоне 10 матчей, в которых отбил 92,1% бросков при коэффициенте надёжности 2,32.

Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Гудачек сыграл 223 матча. Процент отражённых бросков — 91,5, коэффициент надёжности — 2,40.