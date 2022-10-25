Голкипера «Барыса» Гудачека заменили после трёх пропущенных шайб в матче с «Авангардом»
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В эти минуты в Омске проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Авангард» принимает на своём льду астанинский «Барыс». Идёт второй период, счёт 3:0 в пользу «ястребов».
После третьей пропущенной шайбы в воротах «Барыса» произошла замена вратаря. Вместо Юлиуса Гудачека в игру вступил Никита Бояркин.
За омичей в матче забили: в первом периоде Рид Буше, во втором — Корбан Найт и Владимир Ткачёв.
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2022, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Перерыв
4 : 0
Барыс
Астана
1:0 Буше (Ткачёв) – 02:31 (5x5) 2:0 Найт (Ткачёв, Буше) – 23:06 (5x5) 3:0 Ткачёв (Буше) – 25:22 (5x5) 4:0 Найт (Ткачёв, Буше) – 35:47 (5x5)
34-летний словацкий голкипер провёл за астанинский клуб в текущем сезоне 10 матчей, в которых отбил 92,1% бросков при коэффициенте надёжности 2,32.
Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Гудачек сыграл 223 матча. Процент отражённых бросков — 91,5, коэффициент надёжности — 2,40.
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