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Голкипера «Барыса» Гудачека заменили после трёх пропущенных шайб в матче с «Авангардом»

Голкипера «Барыса» Гудачека заменили после трёх пропущенных шайб в матче с «Авангардом»
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В эти минуты в Омске проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Авангард» принимает на своём льду астанинский «Барыс». Идёт второй период, счёт 3:0 в пользу «ястребов».

После третьей пропущенной шайбы в воротах «Барыса» произошла замена вратаря. Вместо Юлиуса Гудачека в игру вступил Никита Бояркин.

За омичей в матче забили: в первом периоде Рид Буше, во втором — Корбан Найт и Владимир Ткачёв.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2022, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Перерыв
4 : 0
Барыс
Астана
1:0 Буше (Ткачёв) – 02:31 (5x5)   2:0 Найт (Ткачёв, Буше) – 23:06 (5x5)   3:0 Ткачёв (Буше) – 25:22 (5x5)   4:0 Найт (Ткачёв, Буше) – 35:47 (5x5)

34-летний словацкий голкипер провёл за астанинский клуб в текущем сезоне 10 матчей, в которых отбил 92,1% бросков при коэффициенте надёжности 2,32.

Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Гудачек сыграл 223 матча. Процент отражённых бросков — 91,5, коэффициент надёжности — 2,40.

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