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Главный тренер «Барыса» Скабелка прокомментировал разгромное поражение от «Авангарда»

Главный тренер «Барыса» Скабелка прокомментировал разгромное поражение от «Авангарда»
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Наставник «Барыса» Андрей Скабелка дал комментарий после поражения от омского «Авангарда» (0:6).

«Непростой у нас наступил период, отдали мы ту энергию, ту игру, за счёт чего выигрывали матчи. «Авангард» везде был быстрее нас, борьбу выигрывал, тут особо нечего комментировать. Проблемы с физикой? Ну, сегодня нас на первый период хватило.

Я сейчас не готов по горячим следам называть какие-то причины такого спада команды. Вратарская проблема? Знаете, игра в обороне — это игра всей команды, а не одного вратаря. Когда мы блокировали по 20 бросков за матч, мы выигрывали и забивали достаточно много, сейчас блокируем по 5–7 бросков, о чём тут говорить? Так что не стал бы винить вратарей», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Астанинский «Барыс» располагается на пятом месте в таблице Востока. Казахстанский клуб проиграл последние три матча с разницей шайб 2–15.

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