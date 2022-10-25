«Ткачёв сделал всю работу за меня». Канадский форвард «Авангарда» — о своём хет-трике

Форвард омского «Авангарда» Корбан Найт прокомментировал победу над «Барысом» (6:0) и рассказал о своём хет-трике в матче.

«Хорошая командная победа. Каждый сыграл очень хорошо. Великолепная игра вратаря. Это была важная для нас игра.



В чём секрет результативности нашего звена? Мы играли с Буше в «Авангарде» и раньше, сейчас он вернулся. Ткачёв обладает отличными навыками, он очень одарённый плеймейкер. Сегодня, вы видели, он раздавал такие передачи, что сделал всю работу за меня. Большая удача играть с такими партнёрами. Думаю, мы находим уверенность и «химию» друг с другом. Такие партнёры — привилегия», — передаёт слова Найта корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Найт в текущем сезоне за 13 проведённых игр за омский клуб набрал 8 (3+5) очков.