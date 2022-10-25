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Голкипер «Монреаля» Кэри Прайс заявил, что не планирует завершать карьеру

Голкипер «Монреаля» Кэри Прайс заявил, что не планирует завершать карьеру
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Вратарь клуба НХЛ «Монреаль» Кэри Прайс заявил, что не планирует завершать карьеру, и рассказал, как проходит восстановление после операции на колене, которая была 23 июля 2021 года.

«У меня нет планов завершить карьеру в данный момент. Сейчас моя цель — избавиться от боли, которая мучит меня изо дня в день.

У меня есть некоторые проблемы с подъёмом и спуском по лестнице, поэтому мой главный приоритет — избавиться от боли в повседневной жизни. Моя реабилитация пока не увенчалась успехом. Я разговаривал с несколькими людьми, у которых были травмы такого типа. Им потребовалось больше года, чтобы они начали чувствовать себя нормально.

Есть надежда, что произойдёт чудо и я смогу вернуться и сыграть. Я всегда был немного оптимистом, поэтому я не сдаюсь и определённо не отказываюсь от победы в Кубке Стэнли в любом статусе», — приводит слова Прайса сайт НХЛ.

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