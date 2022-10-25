Голкипер «Монреаля» Кэри Прайс заявил, что не планирует завершать карьеру

Вратарь клуба НХЛ «Монреаль» Кэри Прайс заявил, что не планирует завершать карьеру, и рассказал, как проходит восстановление после операции на колене, которая была 23 июля 2021 года.
«У меня нет планов завершить карьеру в данный момент. Сейчас моя цель — избавиться от боли, которая мучит меня изо дня в день.
У меня есть некоторые проблемы с подъёмом и спуском по лестнице, поэтому мой главный приоритет — избавиться от боли в повседневной жизни. Моя реабилитация пока не увенчалась успехом. Я разговаривал с несколькими людьми, у которых были травмы такого типа. Им потребовалось больше года, чтобы они начали чувствовать себя нормально.
Есть надежда, что произойдёт чудо и я смогу вернуться и сыграть. Я всегда был немного оптимистом, поэтому я не сдаюсь и определённо не отказываюсь от победы в Кубке Стэнли в любом статусе», — приводит слова Прайса сайт НХЛ.
- 25 октября 2022
-
22:19
-
21:56
-
21:12
-
21:02
-
20:28
-
20:18
-
20:07
-
19:57
-
19:52
-
19:45
-
19:36
-
19:33
-
19:27
-
19:16
-
19:03
-
18:54
-
18:46
-
18:34
-
18:10
-
18:02
-
17:55
-
17:42
-
17:23
-
17:11
-
16:52
-
16:45
-
16:35
-
16:30
-
16:20
-
16:15
-
15:40
-
15:38
-
15:35
-
15:10
-
14:56