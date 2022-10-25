Мичков, Бут и Гуляев получили наивысший рейтинг от центрального скаутского бюро НХЛ

Центральное скаутское бюро НХЛ опубликовало предварительный список игроков, выходящих на драфт в июне следующего года.

Наивысшую оценку «A» получили российские игроки: форварды Даниил Бут («Локо»), Матвей Мичков («СКА‑Нева») и защитник Михаил Гуляев («Омские Ястребы»). Данный рейтинг означает, что эти игроки с высокой степенью вероятности будут выбраны в первом раунде драфта НХЛ.

Кроме россиян, в список попали: Кэмерон Аллен («Гелф»), Колби Барлоу («Оуэн-Саунд»), Коннор Бедард («Реджайна»), Зак Бенсон («Виннипег»), Карсон Бьярнасон, Нейт Даниельсон (оба — «Брэндон»), Лео Карлссон («Эребру»), Далибор Дворски (АИК), Адам Фантилли (Университет Мичигана), Итан Готье («Шербрук»), Каспер Халттунен (ХИФК), Райли Хейд («Принс-Джордж»), Самуэль Гонзек («Ванкувер»), Михаил Грабал («Омаха»), Райан Леонард, Оливер Мур, Габриэль Перро, Уилл Смит (все — USNTDP), Калум Ритчи («Ошава»), Эдуард Шале («Комета»), Аксель Сандин-Пелликка («Шеллефтео АИК J20»), Отто Стенберг («Фрёлунда J20»), Чарли Страмел (Университет Висконсина), Мэттью Вуд (Университет Коннектикута), Брэйден Ягер («Мус-Джо»).

Драфт НХЛ – 2023 пройдёт с 28 по 29 июня 2023 года в Нэшвилле.