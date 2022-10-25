Комментатор TSN сравнил Малкина с форвардом «Эдмонтона» Драйзайтлем в их лучшие годы

Комментатор TSN Горд Миллер в своём «твиттере» сравнил форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина с нападающим «Эдмонтона» Леоном Драйзайтлем в их лучшие годы.
«Кто круче — Драйзайтль или Малкин в их лучшие годы? Отличный вопрос. Я бы отдал преимущество Драйзайтлю, но они очень близки», — написал Миллер.
Леон Драйзайтль в текущем сезоне в шести матчах за «нефтяников» забросил три шайбы и отдал восемь результативных передач. 26-летний немецкий нападающий за свою карьеру становился обладателем «Арт Росс Трофи» за наибольшее количество очков, «Харт Трофи» как самый ценный игрок чемпионата и награды «Тед Линдсей» как лучшему хоккеисту сезона по итогам голосования среди членов профсоюза хоккеистов НХЛ.
Евгений Малкин в нынешнем сезоне провёл за «Питтсбург» шесть матчей и набрал 6 (3+3) очков.
Малкин является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз», двукратным чемпионом мира и участником трёх Олимпийских игр.
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