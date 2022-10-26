Кожевников: Назарову нужно дальше доверять молодые команды — он мастер работы с молодёжью

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о смене тренера в ХК «Сочи». 24 октября стало известно об отставке Андрея Назарова. Команду возглавит Сергей Светлов.
«Я уже много раз говорил, что у «Сочи» всегда была боевая и молодая команда. Пусть они и дальше работают в этом ключе, развивают наших ребят. Это правильный принцип. Там очень правильная и грамотная философия.
Что касается Андрея Назарова, то, считаю, ему дальше нужно доверять именно молодые команды, ведь он известный мастер работы с молодёжью. Ничего страшного, что сейчас всё пошло не лучшим образом и он покинул сочинцев. Никакой катастрофы нигде не произошло, такова тренерская доля, нужно двигаться дальше», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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