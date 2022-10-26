Крикунов: Воробьёв — работяга, он строит «Металлург», но работы там ещё полным-полно

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов высказался о работе наставника магнитогорского «Металлурга» Ильи Воробьёва и его помощника, экс-тренера «Авангарда» Дмитрия Рябыкина.



«Илья Воробьёв – работяга, который сейчас строит «Металлург», но, конечно, там работы ещё полным-полно. Оборону нужно улучшать, многовато они пропускают. В защите достаточно работы. Они сейчас идут в лидерах на Востоке, вы же видите. Хорошая там команда. Они с Рябыкиным порядок наведут, всё там нормально», – сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



Напомним, «Металлург» объявил о заключении контракта с Дмитрием Рябыкиным 17 октября. Он стал помощником главного тренера команды Ильи Воробьёва, который отметил, что клуб искал усиление тренерского штаба ввиду того, что он был одним из самых немногочисленных в КХЛ.

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