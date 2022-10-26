Малкин забросил четвёртую шайбу в сезоне в матче с «Калгари»
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В эти минуты в Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Сддлдоум» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимает «Питтсбург Пингвинз».
На момент написания новости проходит второй период. Счёт на табло в пользу хозяев льда – 3:1.
Российский нападающий гостей Евгений Малкин открыл счёт голов для гостей в этой встрече. У форварда уже четыре заброшенные шайбы в первых семи матчах сезона. Также у него две три передачи. Голевыми пасами отметились Джефф Картер и Самуэль Пулен.
За хозяев сначала на 15-й минуте счёт открыл Назем Кадри после пасов Эндрю Манджапане и Диллона Дюбе. Через четыре минуты он уже оформил дубль. На 24-й минуте забил и Джонатан Юбердо. Ему ассистировали Расмус Андерссон и Кадри.
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