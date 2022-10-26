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«Колорадо» победил «Рейнджерс» по буллитам, у Ничушкина один гол

«Колорадо» победил «Рейнджерс» по буллитам, у Ничушкина один гол
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 в серии послематчевых буллитов.

На 12-й минуте первого периода российский нападающий Валерий Ничушкин подставил клюшку после броска Кейла Макара. Гол стал для него седьмым в чемпионате, а всего на счету Валерия уже 12 очков в текущем сезоне. Таким образом, в гонке бомбардиров он догнал форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина, который в этой игре не отметился результативными действиями.

За хозяев отличились Баркли Гудроу и Адам Фокс. У гостей же ещё забросил шайбу Логан О'Коннор.

Решающий буллит на счету у Эвана Родригеса. Тем не менее, Пананрин – единственный игрок хозяев, кому удалось реализовать свой буллит.

Российский голкипер Александр Георгиев совершил 44 сейва, его соперник Игорь Шестёркин сделал на два сейва меньше. Виталий Кравцов и Михаил Мальцев очков не набрали.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2022, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
Б
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Ничушкин (Макар, Маккиннон) – 11:40 (5x4)   1:1 Гудроу (Труба, Бле) – 38:06 (5x5)   1:2 О'Коннор (Кольяно) – 40:59 (4x5)   2:2 Фокс (Веси, Гудроу) – 54:03 (5x5)   2:3 Родригес – 65:00 (ПБ)
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