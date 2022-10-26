«Колорадо» победил «Рейнджерс» по буллитам, у Ничушкина один гол

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 в серии послематчевых буллитов.



На 12-й минуте первого периода российский нападающий Валерий Ничушкин подставил клюшку после броска Кейла Макара. Гол стал для него седьмым в чемпионате, а всего на счету Валерия уже 12 очков в текущем сезоне. Таким образом, в гонке бомбардиров он догнал форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина, который в этой игре не отметился результативными действиями.



За хозяев отличились Баркли Гудроу и Адам Фокс. У гостей же ещё забросил шайбу Логан О'Коннор.



Решающий буллит на счету у Эвана Родригеса. Тем не менее, Пананрин – единственный игрок хозяев, кому удалось реализовать свой буллит.

Российский голкипер Александр Георгиев совершил 44 сейва, его соперник Игорь Шестёркин сделал на два сейва меньше. Виталий Кравцов и Михаил Мальцев очков не набрали.